Отец Нурмагомедова хочет, чтобы реванш с Макгрегором прошел в России

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на встрече с журналистами в Санкт-Петербурге сказал, что не против реванша с Конором Макгрегором, но только если он пройдет в России.

– Вам интересен реванш с Макгрегором?

– В Дагестане?

– Можно и в Дагестане. Нет ли риска, что все может закончиться летальным исходом?

– Перелетит ли он через клетку, вот в чем вопрос. Пусть прилетает в Дагестан. Тогда сделаем реванш. Ну, или, хотя бы, Москва, Питер, Урал. А что? Пусть приезжает, сделаем реванш. (Михаил Потапов)