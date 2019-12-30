Отец Хабиба: «Я простил Макгрегора. Но он ведет себя так, как ведет»

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — сообщил в интервью «СЭ», что простил Конора Макгрегора.

В книге «Отец. Как воспитать чемпионов в спорте, бизнесе и жизни», говоря об ирландском бойце, отметил, что «примирение уже было».

— Я его простил, — сказал Нурмагомедов-старший в ответ на просьбу прокомментировать эти слова. — Правда, он ведет себя так, как ведет. Назвал целый народ трусами. Любой дагестанец, не только Хабиб, мог бы уложить его на асфальт приземлить. Но это было бы нехорошо. Раз приехал в гости — пусть погостит, но ведет себя достойно.

— Вас тронули его слова? (на пресс-конференции в Москве в октябре)

— Меня — абсолютно нет. Меня уже давно не трогают его слова. Если что-то хочет сказать, то пусть скажет его отец.

6 октября 2018 года Хабиб Нурмагомедов (28 побед, 0 поражений в ММА) победил Макгрегора (21-4), успешно проведя болевой прием в четвертом раунде. (Илья Андреев)