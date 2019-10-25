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Отец Хабиба рассказал об отношении к Макгрегору

18:57
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Отец бойца MMA Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал акцию, которую устроили поклонники российского спортсмена. Группа выходцев из Дагестана подошла к отелю «Ритц-Карлтон», где проживал ирландец Конор Макгрегор.

Нурмагомедов-старший в комментарии РБК отметил, что у Макгрегора плохая репутация: он ударил в баре человека, который «старше его отца на семь лет». Он также напомнил, что ирландца обвиняли в насилии над женщиной.

— Он еще и рекламирует спиртное? Неужели после этого всего ко мне вопросы, — заключил Абдулманап Нурмагомедов.

Дополнительная информация

https://sportrbc.ru/news/5db2fa2f9a7947c321205c25?ruid=UET9A11oF4AIVxqRAwRqAg==&from=from_main

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