Отец Хабиба рассказал об отношении к Макгрегору

Отец бойца MMA Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал акцию, которую устроили поклонники российского спортсмена. Группа выходцев из Дагестана подошла к отелю «Ритц-Карлтон», где проживал ирландец Конор Макгрегор.

Нурмагомедов-старший в комментарии РБК отметил, что у Макгрегора плохая репутация: он ударил в баре человека, который «старше его отца на семь лет». Он также напомнил, что ирландца обвиняли в насилии над женщиной.

— Он еще и рекламирует спиртное? Неужели после этого всего ко мне вопросы, — заключил Абдулманап Нурмагомедов.