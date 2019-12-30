Отец Хабиба: «Поборол бы Макгрегора за 30 секунд»

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — в интервью «СЭ» выразил мнение, что без проблем победил бы Конора Макгрегора, если бы они боролись в курткх для самбо.

— Могу против него в любое время выйти на крестный захват, — отметил 57-летний тренер.

— Сколько времени вам понадобится, чтобы побороть его?

— Думаю, за 30 секунд я бы его запустил.

— 30?!

— Там, где схвачу — там запущу. Я вешу за 110 килограммов, каждый день работаю — 600 раз на жгут и на резину. Спокойно могу полторы-две минуты возиться со своими учениками.

6 октября 2018 года Хабиб Нурмагомедов (28 побед, 0 поражений в ММА) победил Конора Макгрегора (21-4), успешно проведя болевой прием в четвертом раунде. (Илья Андреев)