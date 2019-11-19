Отец Хабиба планирует взять вторую жену

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил о намерении взять вторую жену. Сейчас он женат на женщине по имени Фатима.

— Приглашение можно сделать еще трем. То есть всего четыре, — цитирует «Мир» Нурмагомедова-старшего. — Одна есть, вторая намечается, третья — я не знаю, будет ли. Всевышний обращается к мужчинам и говорит: «Берите в жены двух, трех, четырех». А одна может быть даже и инвалидом.

К женщинам надо всегда уважительно относиться. Ну давайте возьмем четыре позиции. Женщина — она чья-то дочь, чья-то сестра, чья-то жена, чья-то мать. Давайте из этих соображений относиться ко всем женщинам.