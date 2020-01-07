Отец Хабиба ответил Макгрегору: «Есть желание уронить тебя другим моим бойцом»

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — ответил на интервью Конора Макгрегора, в котором ирландец заявил, что Хабиб боится реванша с ним.

— Хороший ты парень, но лукавишь. И у меня есть желание уронить тебя другим моим бойцом Махачевым, — такой комментарий оставил Нурмагомедов-старший к посту в Instagram на странице mma_tm.

Комментарий Абдулманапа Нурмагомедова. Фото Instagram

Нурмагомедов-младший (28-0 в ММА) победил Макгрегора (21-4) болевым приемом в четвертом раунде 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Отец Хабиба в интервью «СЭ» в конце декабря заявил, что прямо сейчас ирландца также способен победить другой его ученик — Ислам Махачев (18-1).

31-летний Макгрегор 18 января проведет бой с 36-летним американцем Дональдом Серроне на шоу UFC 246 в Лас-Вегасе.