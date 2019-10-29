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Отец Хабиба назвал условия для реванша с Макгрегором

17:05

Отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов отметил, что реванш с ирландцем Конором Макгрегором возможен. По его словам, это произойдет, если два других бойца откажутся ехать в Россию.

— Теоретически бой может состояться. Если два бойца, которые имеют право драться с Хабибом, откажутся приезжать в Россию. Это один из вариантов, — цитирует Нурмагомедова «Рен ТВ». — Резкие высказывания Макгрегора? Осталось шоу, игры, заявления, клоунада. Но он же никого не выиграл 3,5 года. Всё говорит и говорит. Но людям нужны бои. Раньше у него получалось, а теперь его уничтожают.

Дополнительная информация

http://ren.tv/novosti/2019-10-29/otec-habiba-obvinil-makgregora-v-klounade-i-predlozhil-emu-sopernika

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