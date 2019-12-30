Отец Хабиба назвал тройку лучших бойцов десятилетия

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — в интервью «СЭ» назвал тройку лучших бойцов ММА уходящего десятилетия по его версии.

— Джон Джонс, Сен-Пьер и Хабиб, — сказал он.

— Хабиб — на первом месте?

— Не определю его на первую строчку, пусть это делают другие. Тем не менее у Хабиба нет поражений, он пока самый доминирующий чемпион UFC. Баллов он наберет больше, чем другие. Да и фанатов у него больше, плюс та общественная работа, которую он проделывает, гораздо больше, чем-то, что делает вся десятка вместе взятая.

Жорж Сен-Пьер (26 побед, 2 поражения в ММА) — бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весах. Джон Джонс (25-1) — чемпион в полутяжелом весе. На счету Хабиба — 28 побед в 28 боях. (Илья Андреев)

Большое интервью отца Хабиба Нурмагомедова