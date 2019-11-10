Отец Хабиба назвал неоднозначным турнир UFC в Москве
Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов подвел итоги прошедшего в Москве турнира. По его словам, турнир получился не российским.
— Турнир получился неоднозначный, также неожиданным для российской сборной. Тренерский цех был лучшим из того, что есть в России. Но вечер был точно не российским. Одно утешение — в главных боях нас порадовали Александр Волков и Забит Магомедшарипов, — написал Нурмагомедов в Instsgram. — Мы вправе были ожидать лучшее выступление от Абубакара, Романа и Рамазана, но как говорится, чего-то не хватало нам. Я виноват, что мало времени провёл за эти два месяца в зале до боя, также думаю, что-то не так у моих коллег по цеху, раз мы уступили. Спасибо всем болельщикам, которые пришли нас поддержать.
Здесь специалисты Казахстана , США и России . Турнир получился неоднозначный также неожиданным для Российской Сборной . Есть поговорка на скачках ... Лошади постарели или всадники не те ... . Тренерский цех был лучшим из того что есть в России . Из лучших 6 клубов , пять были в деле . Но вечер был точно не Российским . Одно утешение в главных боях нас порадовали Александр и Забит . Мы вправе были ожидать , лучшее выступление от Абубакара , Романа и Рамазана , но как говорится что-то не хватало нам . Мастерство ... , невезение ... или все-таки класс ? Я виноват что мало времени провёл за эти два месяца в зале до боя , также думаю что-то не так у моих коллег по цеху раз мы уступили . Спасибо ? всем болельщикам которые пришли нас поддержать.