Отец Хабиба назвал неоднозначным турнир UFC в Москве

Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов подвел итоги прошедшего в Москве турнира. По его словам, турнир получился не российским.

— Турнир получился неоднозначный, также неожиданным для российской сборной. Тренерский цех был лучшим из того, что есть в России. Но вечер был точно не российским. Одно утешение — в главных боях нас порадовали Александр Волков и Забит Магомедшарипов, — написал Нурмагомедов в Instsgram. — Мы вправе были ожидать лучшее выступление от Абубакара, Романа и Рамазана, но как говорится, чего-то не хватало нам. Я виноват, что мало времени провёл за эти два месяца в зале до боя, также думаю, что-то не так у моих коллег по цеху, раз мы уступили. Спасибо всем болельщикам, которые пришли нас поддержать.