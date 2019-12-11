Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился ожиданиями от боя сына с американцем Тони Фергюсоном. По его словам, поединок, который запланирован на 18 апреля, будет историческим событием.

— С каждым разом мы прибавляем в ударной технике. В этот раз обещаем удивить, — сказал Нурмагомедов-старший в эфире RT. — Фергюсон выносливый боец, пробивает хорошие серии. На уровне у него болевые и удушающие. У него хороший арсенал. Он достойный соперник и готовимся к нему мы очень серьезно.

Миллионы болельщиков ждут этот бой. Еще не было такого в истории UFC, чтобы бойцы с такой серией побед подряд встречались. Это самый важный бой в истории UFC. Он важен для моей республики, моей страны и всех наших болельщиков.

Напомним, что Нурмагомедов провел 28 боев и ни разу не проиграл. 35-летний Фергюсон имеет 25 побед в 28 боях.