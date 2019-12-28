Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — прокомментировал «СЭ» предстоящий бой между Федором Емельяненко и Куинтоном «Рампейджем» Джексоном. Поединок пройдет 29 декабря в Сайтаме (Япония) на турнире Bellator 237. Бой начнется ориентировочно в 08.00 по московскому времени.



— Ваш прогноз на бой Федора и Рампейджа?

— Федор более возрастной, ему 43. Это возраст дедушки уже. Во всяком случае Федор уже близок к этим годам, ему недолго осталось до этих лет. Но честно скажу — не знаю, в какой форме сейчас Емельяненко. В лучшие же годы Федора он (Рампейдж) был ему не соперник.

43-летний Емельяненко — бывший чемпион Pride и RINGS в тяжелом весе. В ММА одержал 38 побед, потерпел 6 поражений. Рекорд 41-летнего Джексона — 38 побед и 13 поражений. (Илья Андреев)