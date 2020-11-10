Орловский вернулся в топ-15 рейтинга тяжеловесов UFC

В обновленном рейтинге тяжеловесов UFC Андрей Орловский вернулся в число 15-и сильнейших бойцов. Первую строчку сохранил за собой Фрэнсис Нганну.

Недавно Орловский победил канадца Таннера Босера на турнире UFC Fight Night 181 в Лас-Вегасе. Во втором по значимости событии вечера представитель Белоруссии победил единогласным судейским решением.

Победа над Босером стала для Орловского 30-й в карьере профессионального бойца ММА и 19-й — в UFC. Благодаря этому он стал обладателем нового рекорда промоушена по количеству выигранных боев в тяжелом весе.