Орловский рассказал о том, сколько лет планирует выступать в MMA

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский поделился планами на будущее.

- Если все пойдет хорошо, я надеюсь выступать на протяжении еще четырех или пяти лет, - цитирует Орловского cageside.ru. - Может быть, немного дольше. В моих глазах до сих пор горит огонь, и я готов продолжать, но, если честно, после трех раундов с Ротвеллом я со страхом ожидал решения судей.

Я был испуган, но тренер Майк Браун подбадривал меня, говорил, что я точно выиграл два первых раунда. Он не был уверен насчет третьего, и я не знал, чего ожидать.

21 июля 40-летний белорус победил Бена Ротвелла решением судей на UFC on ESPN 4.

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