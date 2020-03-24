Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский прокомментировал видео спарринга с боксером Энди Руисом, которое американец мексиканского происхождения выложил в Instagram на прошлой неделе.

На видео Орловский после удара Руиса правой приседает на колено. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO написал, что во время спарринга ему было 16 лет.

— Видео видел, — сказал Орловский, отвечая на вопросы болельщиков в Instagram. — Не понимаю, почему такой хайп. Может, это и к лучшему. Никто меня не ронял. Просто был толчок, я поскользнулся.

— Мне интересно, почему всё (видео спарринга) он не выложил, — отметил белорусский боец. — Надо его поискать, в своих архивах покопаться. Найти это видео полностью и выложить, чтобы меньше разговоров было. Никто никого не ронял. Почему они тогда не выложили фотографию или видео, где у него морда лица разбитая?

На счету 41-летнего Орловского 28 побед, 19 поражений в ММА. У 30-летнего Руис — 33 победы и 2 поражения в боксе.