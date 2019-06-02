Орловский назвал Дацика тушей, ходящей по рингу

Белорусский боец смешанных единоборств (ММА) Андрей Орловский заявил, что не хочет брать реванш у россиянина Вячеслава Дацика, которому уступил в бою в 1999 году.

- Ну какой Дацик, господи! Двадцать лет назад я допустил ошибку, куда мне с ним сейчас драться? - приводит слова Орловского белорусский портал "Прессбол". - В интернете он там что-то сделал, с кем-то подрался - кому это интересно? Толстая туша ходит по рингу, руками машет. Вообще ни о чем.

С Дациком вообще была странная история. Он ко мне перед боем подходит и говорит: "Давай на публику поработаем. Первый раунд ты меня бьешь, второй - я тебя. А в третьем всерьез подеремся". Я, дурачок, думал: сейчас ему в первом раунде накидаю. Никакого плана не было, просто хотел его избить. В итоге забыл о защите и попался на удар. Больно, но ничего страшного, мы же не в шахматы играем. От Федора Емельяненко больнее не было.

Напомним, Орловский – бывший чемпион UFC в тяжелом весе (2005-2006).

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