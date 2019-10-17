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Организаторы попытались объяснить отказ Хабиба прийти на пресс-конференцию

12:06
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Игорь Ким, глава компании-спонсора Хабиба Нурмагомедова, объяснил отсутствие чемпиона UFC на пресс-конференции, которая была организована в Москве.

— А есть информация, что он уехал? Есть даже видео? Нас тоже взволновала эта ситуация. Может, дело в самочувствии, может, в чем-то еще. Мы все еще надеемся, что он появится. Если не появится — будем надеяться, что он потом объяснит свое отсутствие, — сказал Ким. (Михаил Потапов)

Хабиб отменил пресс-конференцию в Москве

Хабиб отменил пресс-конференцию в Москве

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