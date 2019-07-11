Определился новый соперник Магомеда Исмаилова

Лига ACA объявила о подписании контракта на бой Исмаилов – Фролов. Два ярчайших средневеса лиги Магомед Исмаилов и Артем Фролов проведут бой в Москве 27 сентября на "ВТБ Арена".

Большой новостью для российских фанатов ММА стало недавнее подписание экс-чемпиона М-1 Артема Фролова в российскую организацию. Осенью 2018 он должен был дебютировать в UFC, однако был вынужден сняться с боя против американца Си Би Долловэя из-за старой травмы кисти. На счету 27-летнего Фролова 12 побед и 1 поражение, 10 из 12 побед одержаны досрочно.

Для Магомеда Исмаилова это второй бой в российской организации. Весной 2019 он блестяще дебютировал, нокаутировав соотечественника Вячеславом Василевского.

Бой пройдет на турнире ACA 99, главным событием которого станет чемпионское противостояние Али Багова против Хусейна Халиева.