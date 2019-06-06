Определились все участники турнира АСА 96

Стал известен полный кард турнира по смешанным единоборствам ACA 96. 8 июня российский тяжеловес Евгений Гончаров встретится с американцем Тони Джонсоном в бою за вакантный пояс чемпиона ACA. Этот бой возглавит кард турнира ACA 96, который пройдет польском городе Лодзь. Всего в рамках турнира пройдет 16 поединков, в которых примут участие бойцы из России, Польши, Болгарии, Великобритании, Бразилии, Армении, Нидерландов, США.
Основной кард:
Евгений Гончаров (Россия) – Тони Джонсон (США);
Петр Штрус (Польша) – Светлозар Савов (Болгария) ;
Марчин Хелд (Польша) – Диего Брандао (Бразилия);
Карол Селински (Польша) – Люк Барнатт (Великобритания);
Даниэль Омельянчук (Польша) – Евгений Ерохин (Россия).
Предварительный кард:
Марчин Бэндел (Польша) – Арсений Султанов (Россия);
Фелипе Фроес (Бразилия) – Франц Слиоа (Швеция);
Родослав Пачуски (Польша) – Дамиан Остеп (Польша);
Элиас Сильверио (Бразилия) – Фернандо Гонсалес (Великобритания);
Лукаш Копера (Польша) – Лукаш Ражевски (Польша);
Павел Павлак (Россия) – Евгений Бондарь (Россия);
Денис Канаков (Россия) – Андре Виннер (Великобритания);
Виталий Немчинов (Россия) – Родольфо Виейра (Бразилия);
Игорь Жирков (Россия) – Аугусто Мендес (Бразилия);
Карлос Эдуардо (Бразилия) – Сами Антар (Нидерланды);
Нарек Авагян (Армения) – Алан Гомеш (Бразилия).