Определились все участники турнира АСА 96

Стал известен полный кард турнира по смешанным единоборствам ACA 96. 8 июня российский тяжеловес Евгений Гончаров встретится с американцем Тони Джонсоном в бою за вакантный пояс чемпиона ACA. Этот бой возглавит кард турнира ACA 96, который пройдет польском городе Лодзь. Всего в рамках турнира пройдет 16 поединков, в которых примут участие бойцы из России, Польши, Болгарии, Великобритании, Бразилии, Армении, Нидерландов, США.

Основной кард:

Евгений Гончаров (Россия) – Тони Джонсон (США);

Петр Штрус (Польша) – Светлозар Савов (Болгария) ;

Марчин Хелд (Польша) – Диего Брандао (Бразилия);

Карол Селински (Польша) – Люк Барнатт (Великобритания);

Даниэль Омельянчук (Польша) – Евгений Ерохин (Россия).

Предварительный кард:

Марчин Бэндел (Польша) – Арсений Султанов (Россия);

Фелипе Фроес (Бразилия) – Франц Слиоа (Швеция);

Родослав Пачуски (Польша) – Дамиан Остеп (Польша);

Элиас Сильверио (Бразилия) – Фернандо Гонсалес (Великобритания);

Лукаш Копера (Польша) – Лукаш Ражевски (Польша);

Павел Павлак (Россия) – Евгений Бондарь (Россия);

Денис Канаков (Россия) – Андре Виннер (Великобритания);

Виталий Немчинов (Россия) – Родольфо Виейра (Бразилия);

Игорь Жирков (Россия) – Аугусто Мендес (Бразилия);

Карлос Эдуардо (Бразилия) – Сами Антар (Нидерланды);

Нарек Авагян (Армения) – Алан Гомеш (Бразилия).