Определились чемпионы России по ММА 2023 года среди мужчин

С 1 по 3 июня в Ханты-Мансийске проходил чемпионат России по смешанному боевому единоборству (ММА), где определились чемпионы страны в 10 весовых категориях среди мужчин. На турнире присутствовал глава Союза ММА России Федор Емельяненко.

Весовая категория 52,2 кг:

1. Рахмоналиев Фарход

2. Салохидинов Алиджон

3. Какаев Хизри

3. Хамхоев Адам

Весовая категория 56,7 кг:

1. Женишбек-Уулу Бектур

2. Панков Дмитрий

3. Касымов Рустамжон

3. Феалковский Вадим

Весовая категория 61,2 кг:

1. Грыдин Петр

2. Магомедов Рамазан

3. Кортоев Билан

3. Мировазов Шухрат

Весовая категория 65,8 кг:

1. Чопуров Асеф

2. Зайнуков Курбан

3. Асадулаев Айнуддин

3. Гусейнов Джамалутдин

Весовая категория 70,3 кг:

1. Юсупов Омарасхаб

2. Гамдуллаев Амир

3. Албастов Саидбек

3. Рамазанов Сафар

Весовая категория 77,1 кг:

1. Гусейнов Айдемир

2. Гамидов Шамиль

3. Важинский Дмитрий

3. Ташагаджиев Шамиль

Весовая категория 83,9 кг:

1. Багомедов Ислам

2. Тайгибов Амирчупан

3. Карамашев Николай

3. Усанов Василий

Весовая категория 93 кг:

1. Гасанов Магомед

2. Исаев Абдула

3. Алиев Али

3. Юсупов Муслим

Весовая категория 120,2 кг:

1. Гасайниев Омар

2. Сиражудинов Гамзат

3. Багаудинов Гаджимурад

3. Баширов Гаджимурад

Весовая категория 120,2+ кг:

1. Полянский Алексей

2. Хазботов Аслан

3. Алакаев Шахсолтан

3. Бабаев Дмитрий