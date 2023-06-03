Определились чемпионы России по ММА 2023 года среди мужчин
С 1 по 3 июня в Ханты-Мансийске проходил чемпионат России по смешанному боевому единоборству (ММА), где определились чемпионы страны в 10 весовых категориях среди мужчин. На турнире присутствовал глава Союза ММА России Федор Емельяненко.
Весовая категория 52,2 кг:
1. Рахмоналиев Фарход
2. Салохидинов Алиджон
3. Какаев Хизри
3. Хамхоев Адам
Весовая категория 56,7 кг:
1. Женишбек-Уулу Бектур
2. Панков Дмитрий
3. Касымов Рустамжон
3. Феалковский Вадим
Весовая категория 61,2 кг:
1. Грыдин Петр
2. Магомедов Рамазан
3. Кортоев Билан
3. Мировазов Шухрат
Весовая категория 65,8 кг:
1. Чопуров Асеф
2. Зайнуков Курбан
3. Асадулаев Айнуддин
3. Гусейнов Джамалутдин
Весовая категория 70,3 кг:
1. Юсупов Омарасхаб
2. Гамдуллаев Амир
3. Албастов Саидбек
3. Рамазанов Сафар
Весовая категория 77,1 кг:
1. Гусейнов Айдемир
2. Гамидов Шамиль
3. Важинский Дмитрий
3. Ташагаджиев Шамиль
Весовая категория 83,9 кг:
1. Багомедов Ислам
2. Тайгибов Амирчупан
3. Карамашев Николай
3. Усанов Василий
Весовая категория 93 кг:
1. Гасанов Магомед
2. Исаев Абдула
3. Алиев Али
3. Юсупов Муслим
Весовая категория 120,2 кг:
1. Гасайниев Омар
2. Сиражудинов Гамзат
3. Багаудинов Гаджимурад
3. Баширов Гаджимурад
Весовая категория 120,2+ кг:
1. Полянский Алексей
2. Хазботов Аслан
3. Алакаев Шахсолтан
3. Бабаев Дмитрий