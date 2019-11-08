«Оно того стоит». Кокляев с огромным синяком

Стронгмен Михаил Кокляев поделился новым видео в преддверии боя с бойцом ММА Александром Емельяненко. Силач рассказал о повреждении, которое получил во время спарринга — большом синяке под глазом.

«Вот так проходят мои тренировочные будни. Настала череда спаррингов, еще немного времени до боя. Никто не говорил, что будет легко. Они просто пообещали, что оно того стоит», — заметил Кокляев.

Бой стронгмена с Емельяненко по правилам профессионального бокса назначен на 29 ноября. Он пройдет в Москве.