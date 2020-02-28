«Он упал, психанул». Олейник рассказал, как «рубанул» огромного бойца UFC

Алексей Олейник в интервью «СЭ» рассказал, как отправил в нокдаун бойца UFC во время спарринга бойца в зале American Top Team (Флорида, США).

— Случалось во время спарринга зарубиться по-настоящему?

— Неоднократно. 10 месяцев назад рубились с парнем в American Top Team. UFCшник, тяжелее меня килограммов на 20-30, выше на голову. Мощнющий ужасно.

— Чем закончилось?

— Пришлось рубануть его. Тот упал, психанул. Потом вроде успокоили. Он же первый начал зарубаться. Знаете, как это бывает? Бьемся, а тот все сильнее и сильнее. Поначалу думаешь — эээ, ты чего? Потом отвечаешь посильнее. Он в ответ. Не замечаешь, как начинаешь в полную силу. Все вокруг разбежались: два таких кабана схлестнулись! Гоняют друг друга!

— Много было народу вокруг?

— Пар десять спарринговали. Правда, никто не останавливал, что странно. Обычно с этим быстро, такие штуки не приветствуются.

— Догадываюсь, о ком речь. Если из American Top Team — значит, Грэг Харди.

— А я не скажу. Чтоб потом в газетах цитировали? Не надо парня обижать.

На счету 42-летнего Олейника — 58 побед, 12 поражений и 1 ничья в ММА. Он выступает с 1996 года. (Юрий Голышак)

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