«Он пятился, я подловил». Харитонов рассказал о победе над Родригесом

Российский боец ММА Сергей Харитонов, нокаутировавший бразильца Фернандо Родригеса в бою за пояс WTKF, рассказал, как ему удалось превзойти соперника.

— В первых раундах была задача вымотать и постараться больше подвигаться, действовать без рисков, — цитирует россиянина РЕН ТВ. — Я больше работал на зрителя. Я уже видел, как он проигрывал и выигрывал в первых раундах. Возможно, я бы и обострил, выдернул и попал бы. Но я никогда не забываю про зрителей. Я тоже пропустил, и удары были непростые. Он много двигался в первом раунде, много пятился. Думал, что я на него пойду. Я подловил, я ждал его. Хотел в третьем раунде его ударить, — отметил боец, — Я так хотел, чтобы он поднялся! Но подняться после моих ударов очень тяжело.

Для 39-летнего россиянина Харитонова это 31-я победа при 8 поражениях. 32-летний бразилец Родригес потерпел 7 поражений при 12 победах.