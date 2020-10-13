Российский боец ММА Александр Емельяненко объяснил, почему он уступил Магомеду Исмаилову.

«Вспоминал ли я бой против Исмаилова? Нет, даже не пересматривал, — цитирует спортсмена Vseprosport.ru. — Ну, бывает так. Ничего критичного Мага не сделал, ничего нового не показал. Как я и говорил, прыгал в ноги и валялся там. Так он и старался выиграть: затягивая время и потихоньку набирая очки.

У бразильцев даже есть такое выражение: не поднимаясь в стойку. Судья несколько раз говорил: «Активнее, активнее». Было видно, что Исмаилов просто занимал выгодную позицию, чтобы не пропустить жесткий удар.

Почему проиграл? Чуть-чуть торопился. Хотел побыстрее послать Магу в нокдаун. А он прятал голову в песок, будто страус. Прямо как в мультиках показывают. Прыгал в ноги и переводил в партер. Ждать ли реванша? Конечно. Тоже по правилам ММА. Но не знаю, когда. Как поступит предложение, тогда и будет понимание. Пока этот бой только ожидается».

Емельяненко уступил Исмаилову техническим нокаутом. Бой состоялся 24 июля 2020 года на турнире АСА 107.