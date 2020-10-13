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"Как Александр Матросов бросился грудью на амбразуру". Емельяненко — о Поветкине

13 октября 2020, 22:57
Александр Поветкин. Фото AFP
Александр Поветкин. Фото AFP
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Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал, что помогло боксеру Александру Поветкину победить Диллиана Уайта.

«Тяжелый вес — самый непредсказуемый и опасный, — цитирует Емельяненко Vseprosport.ru. — Все раунды можно получать, а потом кинуть руку и нокаутировать. Саня выиграл на характере. Как Александр Матросов, бросился грудью на амбразуру.

Позволит ли ему возраст выступать дальше? 41 год — нормальный возраст. В большинстве случаев для тяжеловеса это только начало. Это легковесы быстро начинают и уходят. А тяжи в 40 лет могут только созреть, понять, как боксировать. Поветкин — молодой и перспективный. У него еще минимум 10 лет».

22 августа 2020 года Поветкин победил Уайта техническим нокаутом в пятом раунде.

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