«Он хочет помочь всем». Грузинский боец UFC рассказал о добрых поступках Чимаева

Грузинский боец UFC Гурам Кутателадзе в интервью «СЭ» рассказал о том, как Хамзат Чимаев помогает нуждающимся.

26-летний Чимаев (9-0) дебютировал в UFC в июле, провел в лиге три боя и во всех победил. В этом году он один из самых обсуждаемых бойцов организации.

«У Хамзата очень доброе сердце, — сказал Кутателадзе. — Он хочет всем помочь. Если бы его финансовые возможности позволяли бы помочь всему миру, он бы отдал все деньги всем детям и бедным людям, которые нуждаются.

Ситуация с нищим в Лас-Вегасе? Мы ехали в отель, Хамзат попросил остановиться и сказал, что даст денег нищему. Он отдал ему, по-моему, 200 долларов. Я остановился, припарковался. Не было ничего запланированного, люди несут чепуху насчет того, что это постановка, но хейтеры всегда найдут, о чем поговорить. Я хотел снять это видео для себя, чтобы у меня было что-то на память, потому что я известный любитель снимать всякие вещи. Хамзату, кстати, действует на нервы то, что я снимаю все и вся. Комнаты, отели, деревья, людей. Я решил снять тот момент. Хамзат, по-моему, говорил с тем нищим около 15 минут, спросил, не голоден ли он. Неподалеку был «Макдональдс», Хамзат купил ему там много еды. Думаю, на несколько дней.

Я через несколько дней решил выложить все в сторис. Знал, что Хамзату это не понравится, даже прокомментировал это. Просто захотелось выложить, чтобы люди видели, что Чимаев не такой уж и монстр, каким кажется в октагоне. За его пределами он — человек с огромным сердцем, очень добрый.

Таких случаев было много, но если я выложу все и расскажу другие моменты, или другие ребята из зала это сделают, то интернет взорвется и все начнут говорить, что Хамзат все делает на камеру". (Илья Андреев)