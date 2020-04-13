Российский боец ММА Михаил Малютин в интервью «СЭ» рассказал о феноменальных данных Александра Емельяненко.

— Я не видел более талантливого человека. Это феномен, — сказал Малютин. — Он, обладая таким весом... Мы как-то приехали на сборы, он со спринтером одинаково пробежал 50 метров. Как побежал! Подошел к штанге, сделал 10 подходов, и все качки были в шоке. Александр никогда не поднимал штангу, просто подошел и сделал. Феноменальный.

— Для тяжа скорость — приоритет, а у Александра она фантастическая, — отметил боец. — Как и природные данные. Скорость, данные, тяжелый вес — что еще надо? Он уже был крутым. Федору же надо было пахать. Александру хватало лишь посмотреть, чтобы повторить, а Федору и Хабибу — сто раз сделать. Только чемпионами становятся те, кто сделал что-то сто раз.

В конце 2000-х Малютин выступал за команду Емельяненко — АЕ Team. До этого они оба представляли клуб Red Devil.

На счету 38-летнего Малютина, выступающего в легчайшем весе, 37 побед и 16 поражений в ММА. У 38-летнего тяжеловеса Емельяненко — 28 побед, 7 поражений и 1 ничья. (Илья Андреев)

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