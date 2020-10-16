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Он безумец? Боец Bellator пошел на соперника с опущенными руками и победил

04:58
оец Bellator пошел на соперника с опущенными руками и победил.
оец Bellator пошел на соперника с опущенными руками и победил.

В соцсетях завирусился фрагмент боя между американскими полусредневесами Кемраном Лачиновым и Кайлом Кратчмером на турнире Bellator 249.

В середине третьего раунда Лачинов опустил руки и пошел на Кратчмера, рыча и выкрикивая: «Это все что ты можешь?!» Два плотных удара его не остановили.

В итоге Лачинов выиграл единогласным решением судей. На его счету 10 побед и 2 поражения в ММА. Этот проигрыш стал первым в карьере Кратчмера (при шести победах).

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