Он безумец? Боец Bellator пошел на соперника с опущенными руками и победил

В соцсетях завирусился фрагмент боя между американскими полусредневесами Кемраном Лачиновым и Кайлом Кратчмером на турнире Bellator 249.

В середине третьего раунда Лачинов опустил руки и пошел на Кратчмера, рыча и выкрикивая: «Это все что ты можешь?!» Два плотных удара его не остановили.

«He's goin' Kimbo Slice!» —@JohnMcCarthyMMA



Things are heating up here in round three between @Killa_Kem_ & @KyleCrutchmer.



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?? https://t.co/CofxNVnYth pic.twitter.com/cZ1KQSRJCZ — BellatorMMA (@BellatorMMA) October 16, 2020

В итоге Лачинов выиграл единогласным решением судей. На его счету 10 побед и 2 поражения в ММА. Этот проигрыш стал первым в карьере Кратчмера (при шести победах).