Он безумец? Боец Bellator пошел на соперника с опущенными руками и победил
04:58
В соцсетях завирусился фрагмент боя между американскими полусредневесами Кемраном Лачиновым и Кайлом Кратчмером на турнире Bellator 249.
В середине третьего раунда Лачинов опустил руки и пошел на Кратчмера, рыча и выкрикивая: «Это все что ты можешь?!» Два плотных удара его не остановили.
В итоге Лачинов выиграл единогласным решением судей. На его счету 10 побед и 2 поражения в ММА. Этот проигрыш стал первым в карьере Кратчмера (при шести победах).
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