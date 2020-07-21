О'Мэлли считает, что у Яна синдром маленького человека

Американец Шон О'Мэлли высказался о текущей ситуации в легчайшем дивизионе. Чемпионом является россиянин Петр Ян.

— Я точно являюсь самым обсуждаемым бойцом в дивизионе, — цитирует О'Мэлли MMA Fighting. — Я дерзко высказываюсь о Петре Яне, Коди Гарбрандте, Генри Сехудо, все они мне отвечают. Они понимают, что я могу стать их соперником, воспринимают меня как угрозу.

Мне удалось забраться в голову Петру, он постоянно думает обо мне. Видит меня во снах, просыпается и просит кого-нибудь помочь ему написать твит. Я ко всему этому отношусь как к части нашего бизнеса. У невысоких людей, как Петр, Коди, Генри, есть синдром маленького человека, и они обижаются на все.

Меня не хотят продвигать в топ, потому что в таком случае у меня будет очень ограниченный выбор соперников. Уверен в том, что могу победить любого в дивизионе.