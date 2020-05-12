Омари Ахмедов: «Подрался бы с Ромеро. С ним надо лезть в борьбу»

Российский боец UFC Омари Ахмедов рассказал в интервью «СЭ», что хотел бы подраться с кубинцем Йоэлем Ромеро.

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43-летний Ромеро (13-5) занимает 4-е место в рейтинге UFC в среднем весе. 32-летний Ахмедов (20-4-1) идет на 12-й позиции.

— Я подрался бы (с Ромеро), — сказал Ахмедов. — Кто-то писал, что рано, но мне же уже 32 года! Куда рано? Или ждать, пока ему самому 50 стукнет? Пока человек в спорте, и то — в любой момент может уйти. Почему бы не подраться? Его можно победить, но с ним надо работать хитро. В первом раунде с ним надо побороться, он устает. В третьем раунде начинает стоять, экономить силы. С ним надо хитро драться, зарубаться нет смысла. Он опасен в первые два раунда, может что-то выкинуть. Надо влезть с ним в борьбу. У него нет такого, чтобы он повалил кого-то и держал на полу, как Хабиб. Может только повалить, и на этом его борьба заканчивается. Думаю, это (партер) его слабая сторона.

— Адесанья делал все правильно?

— Конечно. Бороться он не умеет, что ему еще оставалось?

— Но получилось очень скучно.

— Да, мерзкий бой был, честно сказать. Надо было хотя бы чуть-чуть зарубиться.

— Согласен: это же для зрителей делается.

— Да-да. Когда зрители начинают гудеть, самому на душе плохо. Со мной такое было пару раз.

— Насколько вы сейчас далеки от боя с Ромеро?

— Если подерусь с кем-то из пятерки, то могут дать и Ромеро. Но мне сейчас, наверное, не дадут кого-то из топ-5. Может, седьмого или восьмого номера. (Илья Андреев)

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