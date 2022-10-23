Оливейра: «Иногда бывает, что это просто не твой день»

Бразильский боец Чарльз Оливейра прокомментировал поражение в главном поединке UFC 280 против россиянина Ислама Махачева.

«Ты сам боец [обращается к Кормье], иногда бывает так, что это не твой день. Я обещаю вам, что я верну себе пояс. Дана, дайте мне следующего соперника», — передает слова Оливейры корреспондент «СЭ» Никита Горшенин.

Россиянин Ислам Махачев в главном поединке UFC 280 победил Чарльза Оливейру. 31-летний дагестанец завоевал вакантный титул чемпиона в легком весе.

Махачев — третий чемпион UFC из России после Хабиба Нурмагомедова и Петра Яна.