Олейник рассказал, как российского бойца выгнали из American Top Team

Российского бойца выдворили из зала American Top Team за дерзкое отношение к спарринг-партнерам, сообщил «СЭ» Алексей Олейник, выступающзий в UFC в тяжелом весе (свыще 93 кг).

American Top Team — крупнейший в США клуб смешанных единоборств. Находится в штате Флрида. Олейник тренируется там три года.

По словам Олейника, в клубе строгая дисциплина.

— Здесь нельзя подойти к человеку и ткнуть его в плечо, — отметил российский боец. — Сразу показывают пальцем на дверь, и человек в этом зале больше не тренируется.

— Кого-то при вас выгоняли?

— Например, Гектор Ломбард уже не занимается в American Top Team после инцидента. Бойцам запрещено сцепляться вне ковра, вне спарринговой борьбы. Даже перепалки запрещены. Иначе — билет в один конец, больше тебя в этот зал не пустят.

— С кем сцепился Гектор?

— Сейчас не помню, не россиянин.

— А россиян выгоняли?

— Были ребята, которые кричали, что один наш известный клуб — сила и так далее. Один начал спарринговаться. А у нас спаррингуются аккуратно. А он начал зарубаться, и его отправили в нокдаун. Он кинулся драться. Разняли, успокоили. Пошел бороться, его поймали на треугольник, а он не захотел стучать, сдаваться. Начал орать, психовать, кидаться драться. Его вместе с тренером, который его привез из другого зала, выгнали. Сказали: «Извините, ребята, но чтобы вас тут больше не было».

На счету 42-летнего Олейника 57 побед, 13 поражений и 1 ничья в ММА. 18 января он выступит на шоу UFC 246 в Лас-Вегасе. Соперником Олейника станет 33-летний американец Морис Грин (8-3). (Илья Андреев)