Олейник — о Шлеменко и Исмаилове: «Саша — жесткий и прямолинейный, Магомед — игривый и веселый. Оба мне нравятся»

Российский боец Алексей Олейник поделился ожиданиями от поединка Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова.

«У каждого есть свой стиль, своя аудитория: у Саши достаточно жесткий, прямолинейный, спокойный, у Магомеда — в чем-то игривый и в чем-то иногда веселый. Две разные школы, мне обе импонируют», — приводит РЕН ТВ слова Олейника.

Поединок Исмаилова и Шлеменко состоится 3 декабря в турнире RCC 13 в Екатеринбурге. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

Утром в пятницу, 2 декабря, Исмаилов и Шлеменко прошли процедуру взвешивания перед турниром RCC 13.