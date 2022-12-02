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Олейник — о Шлеменко и Исмаилове: «Саша — жесткий и прямолинейный, Магомед — игривый и веселый. Оба мне нравятся»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский боец Алексей Олейник поделился ожиданиями от поединка Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова.

«У каждого есть свой стиль, своя аудитория: у Саши достаточно жесткий, прямолинейный, спокойный, у Магомеда — в чем-то игривый и в чем-то иногда веселый. Две разные школы, мне обе импонируют», — приводит РЕН ТВ слова Олейника.

Поединок Исмаилова и Шлеменко состоится 3 декабря в турнире RCC 13 в Екатеринбурге. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

Утром в пятницу, 2 декабря, Исмаилов и Шлеменко прошли процедуру взвешивания перед турниром RCC 13.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/1052328-khishchnik-protiv-kamnia-chempiony-o-predstoiashchem-boe-ismailova-i-shlemenko
Александр Шлеменко
Алексей Олейник
Магомед Исмаилов
ММА
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