Российский боец UFC Алексей Олейник подписал новый улучшенный контракт с промоушеном. Кроме того, 43-летний боец сообщил о бое, который пройдет 20 февраля.

— Сегодня подписал 2 контракта с UFC. Один — новый, улучшенный контракт с UFC, а второй — контракт на бой 20 февраля. Начинаем пахать, — написал Олейник в Instagram.

На счету Олейника 59 побед, 14 поражений и 1 ничья в ММА (8-5 в UFC). Последний бой он провел 8 августа этого года, проиграв техническим нокаутом Деррику Льюису.