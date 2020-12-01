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Олейник переподписал контракт с UFC, следующий бой — 20 февраля

11:35
Алексей Олейник. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Олейник. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский боец UFC Алексей Олейник подписал новый улучшенный контракт с промоушеном. Кроме того, 43-летний боец сообщил о бое, который пройдет 20 февраля.

— Сегодня подписал 2 контракта с UFC. Один — новый, улучшенный контракт с UFC, а второй — контракт на бой 20 февраля. Начинаем пахать, — написал Олейник в Instagram.

На счету Олейника 59 побед, 14 поражений и 1 ничья в ММА (8-5 в UFC). Последний бой он провел 8 августа этого года, проиграв техническим нокаутом Деррику Льюису.

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