Олег Тактаров. Видеоверсия яркого интервью

Прославленный боец ММА Олег Тактаров дал большое интервью корреспонденту "СЭ" Михаилу Потапову.

Олег Тактаров всегда был очень публичным, но в последние недели больше, чем обычно. Первый российский боец в UFC стал активно использовать Инстаграм, где записывает бодрые видео. В них он делится мнением о происходящем в ММА, и это мнение зачастую более, чем спорное. Тактаров не стесняется жестко критиковать бойцов и вообще не лезет за словом в карман. Не делал он этого и в интервью "СЭ", в котором рассказал о путешествии в Чечню, UFC, лихих 90-х и Кокорине с Мамаевым.