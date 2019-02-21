Олег Тактаров: "Неймар с Харитоновым похожи как два брата"

Известный в прошлом боец UFC Олег Тактаров сравнил российского спортсмена из ММА Сергея Харитонова с Неймаром.

– Продолжая разговор о Харитонове. На выходных ему Мэтт Митрион заехал в пах. Вы тогда сказали: "Да я бы отломал ногу, летящую в пах, если бы она специально туда летела! А это что такое? Упал, начал ныть". Вы правда думаете, что там не было повода для страданий?

– Я еще раз посмотрел это видео и остался при своем мнении. Возможно, ему больно было, я допускаю. Но мы – люди взрослые, нас как учили: попали тебе, встал попрыгал, оно пройдет.

– Но там удар-то был очень сильным.

– Так он не встал и не попрыгал. Я что-то не помню такого, чтобы человек не мог встать и попрыгать. Посмотрите выражение лица футболиста Неймара, когда он корчится. Они с Харитоновым похожи, как два брата. Мне кажется, я поймал момент, когда у Сережи возникла мысль: ага, сейчас мне заплатят. Я за такой результат получаю, скажем, половину, а за следующий бой еще получу. Может быть, там в реальности все было по-другому, но мне показалось, что там была именно эта мысль.

– Какие отношения у вас с Харитоновым?

– С Сережей у меня прекрасные отношения – у меня их нет. Он меня как-то бросил, подставил нашу федерацию, уехал выступать то ли в Легион, то ли куда-то. Я ему сказал, что в этой организации будет одно шоу, они его проведут, и все. Естественно, я оказался прав, как и последние 23 года оказываюсь. Я сказал: Сережа, вот сейчас ты получаешь на 10 тысяч меньше, но мы планируем под тебя столько-то шоу в год, и я буду заниматься тем, что ты будешь говорить, чтобы не было глупостей. Он отказался. (Михаил Потапов)

Полностью интервью с Тактаровым читайте на сайте "Спорт-Экспресс"