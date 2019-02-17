Олег Тактаров: "Минаков - не боец"

Бывший боец ММА Олег Тактаров критически высказался в адрес Виталия Минакова после его поражения от Чейка Конго на Bellator 216.

- Теперь о Виталии. Я за ним наблюдал месяц. Что я могу сказать? Прекрасный парень, обаятельный. Его ребята любят, - сказал Тактаров в Инстаграме. - Если его отправили в Брянскую художественную школу, он, наверное, стал бы хорошим художником. Я не знаю, какой у него талант, но он наверняка развился бы. Самбо, там где нет ударов, нет удушающих, он себя проявил и доказал, что он не середняк, что он талантливый человек. Но он не боец. Вот Тони Фергюсон - боец. Возьмем боксеров: Баррера, Моралес – это бойцы. А Виталик не боец. Я не знаю, почему он до сих пор выступает, до 34 лет. Нашел себе занятие, вроде как попал в струю. Но я не понимаю, почему он делает то, что ему не нравится. Хочешь выигрывать - выигрывай.

Бойцы провели в октагоне три раунда. Судьи отдали победу французу – 30-27, 29-28, 29-28.