Огненный пост Александра Емельяненко об отказе от алкоголя

Знаменитый боец Александр Емельяненко опубликовал в Instagram эмоциональный пост, посвященный отказу от алкоголя.

— Стакан сухого красного вина, только полезен! — написал Емельяненко. — Если я выпиваю стакан сухого красного вина, то об этом знает вся Россия! Поэтому я от алкоголя отказался и научился получать пользу от занятий спортом! Будте здоровы, занимайтесь спортом, Веруйте в Бога!

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