Официально: Волков проведет бой с Оверимом 20 апреля в Санкт-Петербурге

Российский боец тяжелого веса (до 120,2 кг) Александр Волков сразится с голландцем Алистаром Оверимом на турнире UFC Fight Night в Санкт-Петербурге, который состоистя 20 апреля в СК "Юбилейный", сообщает пресс-служба UFC.

30-летний Волков провел в ММА 37 боев (30 побед, 7 поражений), 38-летний Оверим - 61 (44 победы, 17 поражений). Российский боец в рейтинге тяжеловесов UFC занимает пятое место, а Оверим - шестое.

В другом поединке в тяжелой весовой категории сразятся поляк Марчин Тыбура (17 побед, 4 поражения) и россиянин Шамиль Абдурахимов (19 побед, 4 поражения). Тыбура - 10-й номер рейтинга UFC, Абдурахимов - 13-й.

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