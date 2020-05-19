«Один из самых сильных людей в мире». Кормье поддержал отца Хабиба

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поддержал семью Хабиба Нурмагомедова. Его отец Абдулманап находится в тяжелом состоянии в одной из московских больниц.

— Это грустное время для чемпиона и его семьи, — сказал Кормье в интервью ESPN. -Мы никогда не знаем, с чем нас жизнь заставит столкнуться, и сейчас семья Нурмагомедовых столкнулась с очень сложной ситуацией. Она касается отца. Я могу сказать, что отец Хабиба — один из самых сильных людей в мире. И он будет сражаться. Сражаться ради того, чтобы быть с сыном и дальше. Не только с сыном, но и с внуками и со всей семьей. Я надеюсь, что с ним все будет хорошо. Он — очень сильный человек, очень очень сильный. Я если вы его не знаете лично, то скажу, что это — один из самых сильных людей, кого вы можете встретить. Как-то раз мы тренировались в зале, и он сделал мне захват, как будто пытается со мной побороться. И Хабиб тогда сказал, «смотри, он тебя и победит сейчас!» И он реально пытался сделать это, а не просто поиграться решил. Он очень крут, ребята. Надеюсь, семья чемпиона пройдет через это трудное время. И все будет хорошо.

«Тяжелое, очень тяжелое положение». Хабиб — о состоянии отца