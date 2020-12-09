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Один из самых опасных панчеров в истории UFC стал бойцом Bellator

19:03
Энтони Джонсон. Фото Twitter
Энтони Джонсон. Фото Twitter
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Американский боец Энтони Джонсон подписал контракт с Bellator, сообщает ESPN.

Джонсон провел последний бой в апреле 2017 года, проиграв Даниэлю Кормье в поединке за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Сейчас Джонсону 36 лет. На его счету 22 победы и 6 поражений в ММА. Его рекорд в UFC — 13-6. Причем 11 из 13 побед в UFC он одержал нокаутами, благодаря чему считается одним из самых опасных панчеров в истории промоушена.

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