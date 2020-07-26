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«Очень скоро я буду первым номером рейтинга». Чимаев сравнил себя с Нурмагомедовым

10:27
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Представитель Швеции Хамзат Чимаев нокаутировал Риса Макки из Северной Ирландии на турнире UFC Fight Night. Он выиграл второй бой за 10 дней и установил рекорд промоушена.

— Мне нравится Хабиб — его рекорд 28-0, и я считаю его лучшим бойцом в мире, но очень скоро я буду первым номером рейтинга P4P, я буду чемпионом, — приводит слова Чимаева MMA Junkie. — У меня восемь побед, восемь финишей — я уничтожаю всех. В следующем поединке я сделаю то же самое.

Я планирую забрать титул за один-два года, сделать это как можно быстрее. Я понимаю, что это не кино про Рокки Бальбоа, и я не получу бой за титул после двух побед, но очень скоро я заберу чемпионский пояс.

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