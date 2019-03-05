Объявлен полный файткард турнира ACA 93 в Петербурге

Стал известен полный файткард турнира ACA 93 16 марта в Санкт-Петербурге, в главном бою которого Марат Балаев и Салман Жамалдаев оспорят титул чемпиона АСА в полулегком весе (до 66кг).

Полный файткард турнира 16 марта:

Бой за титул чемпиона ACA до 61 кг: Рахман Дудаев (Россия) - Рустам Керимов (Россия);

до 93 кг: Алексей Буторин (Россия) - Даниэль Толедо (Испания);

до 61 кг: Михаил Малютин (Россия) - Роб Эмерсон (США);

до 66 кг: Тимур Нагибин (Россия) - Ламберд Ахъядов (Россия);

до 70: Устармагомед Гаджидаудов (Россия) - Хакран Диас (Бразилия);

свыше 93 кг: Амир Илиакбари (Иран) - Шелтон Грэйвс (США);

до 66 кг: Турал Рагимов (Россия) - Ахмед Шерваниев (Россия);

до 93 кг: Муслим Магомедов (Россия) - Крис Камоцци (США);

до 66 кг: Луис Паломино (Перу) - Апти Бимарзаев (Беларусь);

до 70 кг: Хамзат Аушев (Россия) - Егор Голубцов (Россия);

до 93 кг: Асылжан Бакытжанулы (Казахстан) - Василий Бабич (Россия);

до 77 кг: Хамзат Сакалов (Россия) - Рене Пессоа (Бразилия);

до 84 кг: Магомед Мутаев (Россия) - Никола Дипчиков (Болгария);

до 57 кг: Курбан Гаджиев (Россия) - Николас Варела (Аргентина).