Объявлен файткард турнира UFC 250 в Лас-Вегасе
Пресс-служба UFC опубликовала полный список боев на турнире UFC 250, который пройдет в ночь с 6 на 7 июня в Лас-Вегасе. Главным событием будет поединок бразильянки Аманды Нуньес с канадкой Фелицией Спенсер за чемпионский пояс в полулегком весе.
Предварительный кард:
Алекс Касерес — Чейс Хупер;
Йен Хейниш — Джеральд Мершарт;
Брайан Келлехер — Коди Стаманн;
Чарльз Бирд — Маки Питоло;
Жуссиер Формига — Алекс Перес;
Девин Кларк — Алонсо Менифилд;
Герберт Бернс — Эван Данэм.
Основной кард:
Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер;
Рафаэль Ассунсао — Коди Гарбрандт;
Кори Сэндхаген — Алджамейн Стерлинг;
Нил Магни — Энтони Рокко Мартин;
Шон О`Мэлли — Эдди Вайнлэнд.
Who will put on the performance of their life!? ?#UFC250 Countdown | ESPNNEWS | Monday at 8pmET pic.twitter.com/SJi0bfNGQ7— UFC (@ufc) June 1, 2020
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