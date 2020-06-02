Объявлен файткард турнира UFC 250 в Лас-Вегасе

Пресс-служба UFC опубликовала полный список боев на турнире UFC 250, который пройдет в ночь с 6 на 7 июня в Лас-Вегасе. Главным событием будет поединок бразильянки Аманды Нуньес с канадкой Фелицией Спенсер за чемпионский пояс в полулегком весе.

Предварительный кард:

Алекс Касерес — Чейс Хупер;

Йен Хейниш — Джеральд Мершарт;

Брайан Келлехер — Коди Стаманн;

Чарльз Бирд — Маки Питоло;

Жуссиер Формига — Алекс Перес;

Девин Кларк — Алонсо Менифилд;

Герберт Бернс — Эван Данэм.

Основной кард:

Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер;

Рафаэль Ассунсао — Коди Гарбрандт;

Кори Сэндхаген — Алджамейн Стерлинг;

Нил Магни — Энтони Рокко Мартин;

Шон О`Мэлли — Эдди Вайнлэнд.

Who will put on the performance of their life!? ?#UFC250 Countdown | ESPNNEWS | Monday at 8pmET pic.twitter.com/SJi0bfNGQ7 — UFC (@ufc) June 1, 2020

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