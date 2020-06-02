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Объявлен файткард турнира UFC 250 в Лас-Вегасе

04:47
UFC 250. Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер. Фото Twitter
UFC 250. Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер. Фото Twitter

Пресс-служба UFC опубликовала полный список боев на турнире UFC 250, который пройдет в ночь с 6 на 7 июня в Лас-Вегасе. Главным событием будет поединок бразильянки Аманды Нуньес с канадкой Фелицией Спенсер за чемпионский пояс в полулегком весе.

Предварительный кард:

Алекс Касерес — Чейс Хупер;
Йен Хейниш — Джеральд Мершарт;
Брайан Келлехер — Коди Стаманн;
Чарльз Бирд — Маки Питоло;
Жуссиер Формига — Алекс Перес;
Девин Кларк — Алонсо Менифилд;
Герберт Бернс — Эван Данэм.

Основной кард:

Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер;
Рафаэль Ассунсао — Коди Гарбрандт;
Кори Сэндхаген — Алджамейн Стерлинг;
Нил Магни — Энтони Рокко Мартин;
Шон О`Мэлли — Эдди Вайнлэнд.

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