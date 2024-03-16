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16 марта, 17:38

Обладатель Кубка мира по борьбе Магомедов одержал третью победу в ММА

Отдел единоборств «СЭ»
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Обладатель Кубка мира по борьбе 2019 года Расул Магомедов выиграл удушением ручным треугольником у Тимура Ассадулы на турнире BFC 76 в Минске.

Это был третий бой Магомедова в профессиональных ММА — и третья досрочная победа. До этого он провел два поединка в бахрейнском промоушене Brave CF. Выступает в полутяжелом и тяжелом весах.

Магомедов продолжает участвовать в турнирах по вольной борьбе. В любительских же ММА он стал двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы, чемпионом Азии (за Бахрейн) и обладателем Кубка мира. А в 2021-м победил на чемпионате мира по боевому самбо. В вольной борьбе, помимо выигрыша Кубка мира, известен тем, что выиграл у Кайла Снайдера в 2019 году на Кубке памяти Ивана Ярыгина.

Расул Магомедов
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