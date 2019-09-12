Нурмагомедова торжественно встретили в Махачкале
Глава правительства Дагестана Артем Здунов на своей странице в Instagram опубликовал видео с встречи российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен вернулся в Махачкалу после победы над Дастином Порье.
Дорогие друзья, сегодня поздно ночью в аэропорту столицы встретили чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова . Хабиб Нурмагомедов 7 сентября в Абу -Даби победил в третьем раунде удушающим приёмом американского спортсмена Дастина Порье и таким образом защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Эта победа стала 28-й в карьере нашего бойца, при этом он не потерпел ни одного поражения. В Дагестане Хабиба не было 100 дней. Торжественный прием прошёл под зажигательные танцы легендарного коллектива «Лезгинка». #Дагестан #UFC242 #позитивРД #ХабибНурмагомедов
Чемпионский бой в легком весе Хабиб — Порье прошел в субботу, 7 сентября, в Абу-Даби на UFC 242. Россиянин одержал победу в третьем раунде, проведя удушающий прием.
Источник: Хабиб и Фергюсон не встретятся в декабре 2019 года