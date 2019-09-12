Нурмагомедова торжественно встретили в Махачкале

Глава правительства Дагестана Артем Здунов на своей странице в Instagram опубликовал видео с встречи российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен вернулся в Махачкалу после победы над Дастином Порье.

Чемпионский бой в легком весе Хабиб — Порье прошел в субботу, 7 сентября, в Абу-Даби на UFC 242. Россиянин одержал победу в третьем раунде, проведя удушающий прием.

Источник: Хабиб и Фергюсон не встретятся в декабре 2019 года