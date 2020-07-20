Нурмагомедов проведет следующий бой в Абу-Даби
11:58
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий поединок в Абу-Даби.
— Все самые большие бои и самые жесткие бои, которые у нас будут, пройдут здесь, — приводит слова главы UFC Даны Уайта The National Post. — Абу-Даби рассматривается как новая бойцовая столица мира. Раньше это был Лас-Вегас, сейчас определенно это не так.
Ожидается, что соперником Нурмагомедова станет американец Джастин Гэтжи, который 9 мая досрочно победил соотечественника Тони Фергюсона и завоевал пояс временного чемпиона UFC в легком весе.
31-летний Хабиб Нурмагомедов провел 28 поединков в ММА и во всех победил (8 нокаутов).
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