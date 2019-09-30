Нурмагомедов подколол ринг-анонсера Загорского

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов? подшутил над российским ринг-анонсером Александром Загорским. Россиянин в Instagram опубликова совместную фотографию, на которой также изображены бойцы Зубайра Тухугов и Ислам Махачев

— Я и звезды ММА. Было время, когда я мечтал, чтоб меня объявлял Загорский (она сбылась). Потом я начал выигрывать, и моя мечта переключилась на Баффера, только это Загорскому не говорите, — подписал фотографию Нурмагомедов.