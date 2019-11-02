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Нурмагомедов поддержал Гастелума перед боем против Тилла

00:15
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Российский боец Хабиб Нурмагомедов поддержал Келвина Гастелума перед боем против Даррена Тилла. На официальной русскоязычной странице UFC в Instagram было опубликовано видео общения бойцов по видеосвязи. Бой пройдет в ночь с 2 на 3 ноября по московскому времени в Нью-Йорке.

«Как дела? Как себя чувствуешь? Все в порядке? Я жду ваш бой, он будет очень интересным, очень. Нокаутируй Тилла, верю, ты сможешь. Разнеси ему лицо, брат. Увидимся», — сказал Нурмагомедов.

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