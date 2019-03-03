Нурмагомедов поблагодарил Кадырова за помощь Дагестану

Боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в своем Инстаграме поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова.

Рамзан Кадыров оказал финансовую помощь пострадавшим в пожаре из села Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана в размере 10 миллионов рублей. В результате пожара сгорели 17 домов.

Ранее он также объявил о спасении мальчика из Дагестана, которого похитили в Сирии. К нему до этого обратилась мать ребенка с просьбой помочь.

В своем сообщении Хабиб отметил, что Кадыров помогает Дагестану не в первый раз.

- Большое спасибо, Брат, за то, что ты принимаешь участие во многих бедах Дагестана, это не первый случай, когда тобой оказывается помощь Дагестану, - написал спортсмен. - Пусть Аллах даст тебе долгих лет жизни и пусть удача сопутствует тебе во всем.

Каждый человек наших Республик, независимо от работы или социального положения, должен сделать хоть что-то, чтобы укреплялись братские отношения между нашими народами - Чечни и Дагестана.