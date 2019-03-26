10:59 | Единоборства / ММА — ММА

Нурмагомедов не вел переговоры о реванше с Макгрегором

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Команда чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова не вела переговоры о реванше с ирландцем Конором Макгрегором.

Во вторник 30-летний Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

- Конкретных переговоров не было. Мы уведомили руководство UFC о том, что готовы к бою с любым соперником,-  приводит ТАСС сообщение команды Нурмагомедова.

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором прошел 6 октября в Лас-Вегасе и завершился победой россиянина болевым приемом. После окончания боя на арене состоялась массовая драка, участники которой впоследствии были дисквалифицированы и оштрафованы. Согласно контракту Нурмагомедова с UFC, российскому спортсмену осталось провести один поединок в организации. Всего на его счету 27 побед и ни одного поражения.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6258323

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